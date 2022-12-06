توفير لحوم بأسعار مخفضة في منافذ الغرفة التجارية بالشرقية

سجل سعر كيلو اللحم البلدي الطازج، اليوم الثلاثاء، في معرض السلع الغذائية في محافظة الشرقية التابع للغرفة التجارية، 125 جنيها للكيلو جرام، بينما جرى بيع الكيلو جرام من اللحم الضأن بـ150 جنيها.

وقال هاني السيد رئيس حسابات بالغرفة التجارية بالشرقية في حديثه لـ«الوطن»، إن أسعار اللحوم البلدي السوداني أقل بنسبة ملحوظة مقارنة بأسعارها خارج المعرض، لافتًا إلى سعي الغرفة الدائم إلى توفير اللحوم بأسعار تناسب متوسطي ومنخفضي الدخل من المواطنين.

وأشار «السيد» إلى أن الأسعار تبدأ من 125 جنيها وحتى أقصى سعر وهو 150 جنيها لكيلو اللحم، لافتا إلى توفير كميات تناسب الطلب عليها من المستهلكين، من اللحم المفروم والقطع السوداني البلدي الطازج.

ونستعرض في السطور التالية أسعار اللحوم وفق كل نوع معروض في معرض السلع الغذائية الذي تم افتتاحه بمدينة الزقازيق من قبل محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب في حضور وكيل وزارة مديرية التموين والمسؤولين في الغرفة التجارية والتعهد على التجار بالالتزام بالأسعار المتفق عليها.

سعر كيلو اللحم السوداني الطازج القطع 125 جنيها

سعر كيلو اللحم الضأن 150 جنيها

سعر كيلو اللحم المفروم من السوداني 125 جنيها

سعر كيلو الكبدة السوادني العجالي 140 جنيها

سعر كيلو الكبدة الضأن 150 جنيها.

وتواصل الغرفة التجارية تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب عرض كميات وفيرة من السلع الغذائية الاستراتيجية بالمعرض المؤقت أمام المواطنين للتخفيف عن كاهلهم ورفع الأعباء عنهم.