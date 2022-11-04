إعلامية صينية: التبادل التجاري مع آسيا الوسطى تجاوز 14 مليار دولار

قالت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، إن العلاقات الثنائية بين الصين ودول آسيا الوسطى تشمل جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية وأيضا العسكرية، موضحة أن العلاقات بين الطرفين شهدت تطورًا سريعًا في السنوات الأخيرة.

الاستثمار المباشر للصين في دول آسيا الوسطى

وأضافت «وانج»، خلال لقاء عبر «سكايب» مع الإعلامية منى شكر في برنامج «العالم شرقا» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه في شهر يناير الماضي، قال وزير التجارة الصيني في تصريحات له في أحد المنتديات، إنّ الاستثمار المباشر للصين في دول آسيا الوسطى تجاوز 14 مليار دولار أمريكي، وهو ما يدل على حجم الاستثمار الكبير بين كلا الطرفين.

وتابعت، أن وزير التجارة أضاف في تصريحاته أن الصين ودول آسيا الوسطى واصلوا تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري وحققوا نتائج قوية ومثمرة على مدى العقود الثلاثة الماضية، كما أنه أشار إلى أن وزارة التجارة الصينية ترغب في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري لمستويات جديدة مع دول شرق آسيا.

نقطة مهمة في مبادرة الحزام والطريق

وأشارت إلى أن الصين ترغب في رفع جودة التعاون مع منطقة آسيا الوسطى على اعتبارها نقطة مهمة في مشروع البنية التحتية العالمية، حيث إن مبادرة الحزام والطريق وغيرها تبرز رغبة الصين في توسيع تعاونها مع دول آسيا الوسطى في الوقت الراهن والذي يصاحبه زيادة التوتر في العلاقات الدولية فضلا عن أزمة تايوان والحرب الروسية الأوكرانية.