نائب «الخارجية لأفريقيا» يرأس اجتماع اللجنة الدائمة المصرية الأفريقية

عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، اجتماعها الدوري اليوم، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية.

تنظيم العلاقات في الصحة والكهرباء

وجرى خلال الاجتماع استعراض الخطوات المتخذة لتنمية وتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية الأخرى، بما في ذلك مخرجات مؤتمر المناخ.

كما تم التوافق على تكثيف التحرك من جانب أجهزة الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص للتغلب على عدد من المعوقات وتحقيق مزيد من النتائج الملموسة في المرحلة المقبلة على كل أصعدة التعاون التجاري والاستثماري والصحي والكهربائي والزراعي والمصرفي، فضلاً عن مجال النقل.