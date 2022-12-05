تنظيم مؤتمر «فتح الأسواق الخارجية وخلق فرص تصديرية» بالمنوفية

نظمت هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع جهاز المنطقة الصناعية وجمعية المستثمرين بقويسنا، مؤتمر بعنوان فتح الأسواق الخارجية وخلق فرص تصديرية للخارج، لعرض خدمات الهيئة على مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين من الشركات والمصانع الطامحة للتصدير بمحافظة المنوفية، وذلك بمقر جمعية المستثمرين بمجموعة العربي في المنطقة الصناعية بقويسنا.

وناقش المؤتمر الخدمات المقدمة من هيئة تنمية الصادرات عن طريق تقديم المعلومات للدراسات التسويقية وبيانات المستوردين الأجانب وأهم بيانات التجارة الخارجية وشرح برنامج قياس جاهزية التصدير وكيفية التسجيل والترويج للشركات المصرية على الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية الصادرات من خلال بوابة الصادرات المصرية.

خلق أسواق تنافسية لزيادة التصدير

وعلى هامش المؤتمر، أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس جمعية المستثمرين، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى جاهدا إلى خلق أسواق تنافسية خارجية لزيادة نسب التصدير للمنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية وجذب مستثمرين أجانب من كافة دول العالم وتوطين الصناعة بهدف جلب العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، مؤكدا أن هيئة تنمية الصادرات تبذل جهودا حثيثة لتقديم خدمات حقيقية للمصنعين من شأنها زيادة حجم الصادرات وإحداث طفرة كبيرة في معدلات التصدير.

زيادة الصادرات المصرية

وأكد رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين من كافة الشركات رغبتهم في الاستفادة من تلك الخدمات المقدمة لتنمية وزيادة الصادرات المصرية، تحقيقا للاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية لرفع الكفاءة التصديرية للشركات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية، وإعداد المصدرين وتعظيم قيمة الصادرات لجلب العملة الصعبة والنهوض بالاقتصاد المصري.

شارك في فعاليات الورشة مكتب خدمة المستثمرين بمحافظة المنوفية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومكتب الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة، وكذلك مكتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقويسنا.