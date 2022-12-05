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الخارجية الروسية: لا حديث عن تسليم محطة زابوروجيه لأي طرف ثالث

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أ ش أ
11:35 م | الإثنين 05 ديسمبر 2022
محطة زابوروجيه الذرية

محطة زابوروجيه الذرية

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه لا يمكن الحديث عن تسليم محطة زابوروجيه الذرية لأي طرف ثالث، أو رفع السيطرة الروسية عنها، لأنها على أرض أصبحت روسية.

السيطرة الروسية على المحطة النووية

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - وفقا القناة «روسيا اليوم» الفضائية مساء اليوم الاثنين، إنه لا يمكن أي حديث عن إخراج محطة زابوروجيه الذرية من السيطرة الروسية أو تسليمها لأي طرف ثالث، موضحة أن المحطة تقع على الأراضي الروسية وتخضع للإدارة الروسية بالكامل.

الطرف الوحيد الحامي للمحطة النووية 

وأضافت: «ننطلق من أننا نحن الطرف الوحيد القادر على ضمان سلامة المحطة النووية».

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