مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعلن الفائزين بجوائز سوق البحر الأحمر

اختتم سوق البحر الأحمر فعالياته التي جرت على مدار أربعة أيام على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك بالإعلان عن أسماء الفائزين في جوائز مسابقات السوق، الذي يعتبر منصّة محوريّة مصمّمة لاكتشاف المواهب، والمشاريع، والأفكار التي ترسم ملامح صناعة السينما في السعودية والعالم العربي وإفريقيا، وتهدف للتواصل مع أقطاب السينما من جميع أنحاء العالم وذلك لتعزيز الإنتاج المشترك والتوزيع على مستوى العالم، إذ تستقطب السوق كلا من الموزعين ووكلاء المبيعات والمنتجين الراغبين في إنشاء وتطوير مشروعاتهم بالمنطقة.

واستطاع سوق البحر الأحمر هذا العام اجتذاب المهتمين بصناعة السينما، إذ كان مكتظا بالشغوفين في صالات العرض، وقاعات الاجتماعات، وأماكن العروض، والجلسات الحوارية.

وتولت لجنتا تحكيم القرار لاختيار الفائزين من فئة سوق المشاريع والأعمال قيد الإنجاز، إذ ساهم صندوق البحر الأحمر والجهات الراعية في تقديم 24 جائزة لكل من مشاريع المعمل وسوق البحر الأحمر.

سوق البحر الأحمر

وبهذه المناسبة، قالت زين زيدان، مديرة سوق البحر الأحمر: «نسعد بالإنجازات الناجحة التي حققناها في نسخة هذا العام من سوق البحر الأحمر، ونهدف من خلال الجوائز الممنوحة إلى تعزيز ثقة صانعي الأفلام الطموحين لخلق المزيد من الفرص لهم، كما نفخر بكل من شارك سواء فاز أم لا، فما حدث في السوق على مدى أربعة أيام من تبادل للخبرات والرؤى والأفكار يعد بحد ذاته فوزا وسعيا للارتقاء بتطوير وإثراء صناعة السينما العربية، فشكرا لكم جميعا».

وقالت ميريام عرب، مستشارة سوق البحر الأحمر: «أسعدنا في منافسات السوق لهذا العام اكتشاف المشاريع الجديدة من قبل صانعي الأفلام والمنتجين الأفارقة والعرب بما في ذلك المغتربين، ويظهر جلياً في النسخة الثانية من سوق البحر الأحمر هذا العام، تحقيقنا الهدف منه مواصلة التوسع عبر الآفاق وإنشاء جسور جديدة للسينما المستقلة».

وقدم الرعاة والشركاء لمهرجان البحر السينمائي الدولي، جوائز سخية نقدية وعينية للفائزين وكانت كالتالي:

الجوائز العينية

قدم مركز السينما العربية (ACC) جائزتين عينية في مرحلة التطوير أو الإنتاج لمشروع سعودي واحد ولمشروع عربي واحد بالمشاركة في 2023 معمل روتردام، وحصل عليها المشروع السعودي «أنت الشاعر وأنا طيف» والمشروع العربي «رحلة إلى القدس».

وقدمت شركة ذا سل ثلاث جوائز لأفلام مرحلة ما بعد الإنتاج. حيث تم منح الجائزة الأولى التي تشمل حزمة DCP كاملة بقيمة 8,000 دولار أمريكي إلى مشروع «عصابات»، وحصل على الجائزتين الثانية والثالثة التي تشمل كل منهما حزمة ترويجية كاملة بقيمة 12,000 دولار أمريكي.

ومنحت جائزة ليث برودكشن جائزتين عينية الأولى للمونتاج والمعنية بالمشاريع قيد الإنجاز مبلغ 50,000 دولار أمريكي إلى مشروع كيان، والثانية لخدمات المزج الصوتي للمشاريع قيد الإنجاز مبلغ 20,000 دولار أمريكي وحصدها مشروع بانيل وآداما.

وقدمت شركة أوتيكونز ثلاث جوائز عينية واحدة لمشاريع سوق البحر الأحمر لخدمات الاستشارة الموسيقية بقيمة 2,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع ما وراء النخيل، والثانية والثالثة للمشاريع قيد الإنجاز بقيمة 6,000 دولار أمريكي للترخيص والإشراف الموسيقي وحصل عليها مشروع كذب أبيض والجائزة الأخرى بقيمة 10,000 دولار أمريكي لإنتاج الموسيقى التصويرية الأصلية وحصل عليها مشروع يونان.

وقدمت شركة تيترافيلم جائزة عينية عبارة عن إنتاج الترجمات أو إنتاج ملفات العرض الرقمية أو خدمات البث بقيمة 6,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع بانيل وآداما.

الجوائز النقدية

قدمت شبكة إي آر تي جائزتين لحقوق التوزيع في العالم العربي الأولى للمشاريع العربية بقيمة 50,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع حزب العلكة، والجائزة الثانية للمشاريع السعودية بقيمة 50,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع أنت الشاعر وأنا طيف.

وقدمت شركة سينيويفز لخدمات التوزيع جائزة نقدية بقيمة 50,000 دولار أمريكي حصدها مشروع كبش الفداء، وأيضا قدمت شركة ماد سوليوشنز لخدمات التوزيع جائزة بقيمة 50,000 دولار أمريكي حصل عليها لمشروع ما وراء النخيل.

وقدمت مجموعة أم بي سي ثلاث جوائز نقدية لحقوق التوزيع في العالم العربي وهي كالتلالي: جائزة شاهد لمشروع سعودي بقيمة 120,000 دولار أمريكي وكانت من نصيب مشروع آخر أيام الصيفية، جائزة شاهد لمشروع سعودي بقيمة 70,000 دولار أمريكي وحصدها مشروع الرقص على حافة السيل، جائزة شاهد لمشروع عربي بقيمة 40,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع رجال في الشمس.

ومنح صندوق البحر الأحمر، 6 جوائز نقدية وفقا لاختيار لجنة تحكيم سوق البحر الأحمر، وهي كالتالي: جائزة التطوير من لجنة تحكيم سوق البحر الأحمر بقيمة 35,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع رحلة إلى القدس، جائزة التطوير من سوق البحر الأحمر بقيمة 35,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع أولاد الغولة، جائزة الإنتاج من سوق البحر الأحمر بقيمة 100,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع المتشردين، جائزة معمل البحر الأحمر للمشاريع العربية بقيمة 100,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن، جائزة معمل البحر الأحمر للمشاريع السعودية بقيمة 100,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع كبش الفداء، جائزة سوق البحر الأحمر للمشاريع ما بعد الإنتاج بقيمة 30,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع كذب أبيض.

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تم افتتاحه في 1 ديسمبر ويستمر حتى 10 ديسمبر 2022، في فندق الريتزكارلتون بمدينة جدة عروس البحر الأحمر.