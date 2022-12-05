مهرجان البحر الأحمر ينظم معرضا لأفلام يوسف شاهين

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالتعاون مع حي جميل، تنظيم معرض أرشيفي لإرث المصور الكبير جمال فهمي، ومعرض لأفلام يوسف شاهين؛ إذ يدعو البرنامج الافتتاحي الجمهور إلى اكتشاف الأعمال المميزة للمصور الشهير والأفلام الخالدة للمخرج الكبير، التي رسمت ملامح تاريخ السينما العربية.

الذكرى السنوية الأولى لمؤسسة حي جميل

تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لمؤسسة حي جميل، سيتم افتتاح برنامج سينما حي للجمهور اعتبارًا من 6 ديسمبر 2022، خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ويُعرف برنامج سينما حي بمنهجيته المتميزة في صياغة محتوى سينمائي بحثي مجمع يهدف إلى تزويد الجمهور بروح حب الاستطلاع والشمولية، وحرصه على توسيع مجال البحث في تاريخ الأفلام المستقلة في المنطقة.

يعتبر سينما حي أحد أول المراكز التي أنشأتها السعودية للسينما المستقلة؛ حيث يهدف المجمع إلى تعزيز الدور الذي تلعبه السينما باعتباره نقطة تلاقٍ للمشاهدة والتعلم وتبادل المعارف والاكتشاف والبحث في عالم السينما، وقطاع صناعة الأفلام الكبير.

يضم المركز مسرحًا يتسع لعدد 168 مشاهدًا وغرف عرض بسعة 30 مشاهدًا، ومكتبة للوسائط المتعددة، بالإضافة إلى مساحة تعليمية. وقد صَمم المجمع استديو التصميم المعماري «بريك لاب» ومقره الرياض ليصبح مقرًا لمجتمع الأفلام السعودي وعشاق السينما المحلية طوال العام.

وفاز هذا التصميم المعماري بالجائزة المعمارية الدولية التي تنظمها مؤسسة فن جميل.

وبهذه المناسبة، صرح محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، قائلاً: «يسعدنا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي التعاون والعمل مع سينما حي، حيث يشكل افتتاحها مجتمعا سينمائيا للتفاعل وتبادل الأفكار والعمل على مشاريع جديدة، كما سيوفر سينما حي فرصا مثالية للوصول وبناء قاعدتنا الجماهيرية ليتمكن الناس من الاستمتاع بكل ما يقدمه المهرجان».

مقر لصناع الأفلام وعشاق السينما السعودية

ومن جانبه، علق فادي جميل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة فن جميل، قائلا: «يسعدنا الترحيب بكل أفراد المجتمع في سينما حي الذي صُمم ليكون مقرًا لصناع الأفلام وعشاق السينما السعودية من جميع الأعمار، ونفخر بالتعاون مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في برنامجنا الافتتاحي، ونسعد بالعمل عن كثب مع المهرجان لحفظ وترميم وعرض أهم الشخصيات التي أثرت في السينما العربية، وتلتزم مؤسسة فن جميل بدعم شركائها في مجال الثقافة واستكمال جهودهم عبر القطاعين الحكومي والخاص، وبالتالي يعتبر سينما حي إنجازًا كبيرًا يعود بالنفع على الجميع. كما نتطلع لاستثمار الفرص الكثيرة التي سيوفرها هذا التعاون لمجتمعاتنا».

ويحتفي معرض أعمال جمال فهمي بعنوان «كما رأيناه»، الذي ينظمه الكاتب والمخرج ياسر حماد في جدة، ومديرة برنامج سينما حي زهرة إيت الجمار، المختصة بالسينما والثقافة المصرية. حيث تعاون فهمي مع كبار صناع الأفلام المصريين وأهمهم يوسف شاهين، وحسين كمال، وعلي بدرخان، وعلي رضا، وسعيد مرزوق. ولم تقتصر أعماله على لقطات الأفلام أثناء التصوير، ولكن شملت أيضًا التصوير خلف الكواليس، وجلسات التصوير لصناع الأفلام والممثلين.

وتضرب أعمال جمال فهمي مثالاً على التصوير الفني الرائع بتراكيبه المثيرة واستخداماته المتميزة للضوء والظلال.

ويقام المعرض خلال الفترة من 6 ديسمبر 2022 إلى 25 مارس 2023 وسيعرض أرشيف مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ويضم برنامج أفلام يوسف شاهين عرضا لروائع أفلامه وذلك بمصاحبة معرضا فنيا لمجموعة من أروع أعمال الفنان جمال فهمي، فقد التقط المصور الكبير صورًا خلف الكواليس للعديد من روائع يوسف شاهين.

رواد سينما المؤلف

وتجدر الإشارة إلى أن شاهين كان أحد رواد سينما المؤلف؛ إذ أغرت أفلامه جيلا كاملا للمشاركة في رواية القصص الجريئة والمثيرة، ووثقت أعمال شاهين الأولى الصراع بين طبقات المجتمع المختلفة وكفاح الطبقة العاملة.

وتشمل قائمة الأفلام المعروضة فيلم «إسكندرية ليه؟»، الذي كان بمثابة تحولا جذريًا في مشوار يوسف شاهين الفني لصناعة الأفلام.

ويعتبر فيلم «إسكندرية ليه؟» الفيلم الأول في رباعية السيرة الذاتية بعنوان «صورة الفنان في شبابه»، التي ألقت الضوء على فتى مراهق يحلم بأن يصبح ممثلا ولكن تصطدم أحلامه بكواليس الإسكندرية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأصبح فيلم «إسكندرية ليه» بما فيه من سرد للسيرة الذاتية لشاهين وما يحمله من حنين للإسكندرية أحد أهم وأمتع أعمال المخرج الكبير.

يعد فيلم «إسكندرية كمان وكمان» الجزء الثالث من رباعية شاهين لأفلام السيرة الذاتية، التي يتخللها انقطاع بسبب إضراب الفنانين.

ويصور الفيلم العلاقة الرمزية بين المخرج والممثل برقصة حزينة على أنغام موسيقى هوليوود.

ويمثل فيلم «وداعًا بونابرت» أحد أهم أعمال شاهين في فئة الأفلام التاريخية، وتدور أحداث الفيلم في عام 1798 عندما يصل جيش نابوليون إلى مصر ويهزم المماليك ويدخل القاهرة، يروي الفيلم قصة ثلاث أخوة مصريين يرفضون الغزو الفرنسي، إذ يدعو بكر الأخ الأكبر سنًا والأكثر تهورًا إلى التحرك العسكري ضد الغزو الفرنسي، أما علي فيميل للمنطق والفكر الفلسفي، بينما يتسم يحيى الأصغر سنًا بالعاطفية، ويسعى كافريللي أحد جنرالات نابليون إلى التقرب من الأخوة ويقرر فتح مخبزًا في المكان الذي يعمل فيه والدهم.

ويكشف فيلم «اليوم السادس»، والمستوحى من رواية أندريه شديد، فترة الاستعمار الإنجليزي لمصر خلال منتصف العشرينيات، وتدور أحداثه في أحد الأحياء الفقيرة في القاهرة؛ إذ تعتني صديقة بزوجها طريح الفراش وبحفيدها الذي يصاب بالكوليرا، وتربطها علاقة سرية بعُكة والذي يعمل «قرداتي» يكتسب رزقه من الرقص والغناء.

وتخلق شخصية عُكة المفعمة بالمرح والحياة تحديًا في الجو المتشبع برائحة الموت والذي يخيم على الحي.

فبفضل عُكة، تجد صديقة الحب والدفء الاجتماعي الذي يدفعها إلى تحمل العزلة التي تعاني منها أثناء رعايتها لحفيدها، وجمع هذا الفيلم بين شاهين وداليدا في أحد أهم أعمال الممثلة الكبيرة.

عودة الابن الضال

يصور فيلم عودة الابن الضال، والمستوحى أيضًا من رواية معاناة أسرة تمر بأزمة طاحنة؛ حيث يعود على الناشط الاجتماعي السابق، الذي تزوج ابنه مقاول ثري لديه صفقات كبيرة مع الحكومة، إلى أسرته بعد 10 أعوام قضاها في السجن.

واعتقل علي بسبب اشتراكه في برنامج ترشيد للنفقات أدى إلى سقوط مبنى، ولكن الرجل الذي عاد للأسرة هو شخص آخر وليس علي الذي يتذكرونه، ومن خلال عرض هذا الفيلم، يكرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ومؤسسة حي جميل الفنان الراحل هشام سليم.

يذكر أن أفلام يوسف شاهين يبدأ غدا في الثامنة مساء، وتستمر خلال ديسمبر.

ويقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر 2022.