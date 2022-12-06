عرض الفيلم المصري «كاملة» بحضور أبطاله في مهرجان البحر الأحمر.. الليلة

تنظم إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عرضا للفيلم المصري «كاملة»، مساء اليوم الثلاثاء، المشارك داخل قسم «الجالا» ضمن مسابقة الإبداع العربية، ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان التي تمتد لـ 10 ديسمبر الجاري.

ووصلت بطلتا الفيلم إنجي المقدم ومي الغيطي بالإضافة للفنان فراس سعيد إلى مدينة جدة حيث تقام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، لمشاهدة الفيلم والتعرف على ردود الفعل حياله، ومن المقرر سيرهم على السجادة الحمراء المخصصة للفيلم أمام عدسات المصورين وكاميرات وسائل الإعلام.

قصة وأبطال فيلم «كاملة»

وتدور أحداث فيلم «كاملة» في أجواء من الدراما الإنسانية، من خلال شخصية طبيبة نفسية تدعي «كاملة»، والتي تعاني من نظرة المجتمع لها، نظرا لعدم زواجها بعد تجاوزها سن الأربعين، حيث تتشابه ظروفها مع مريضة لديها تدعى «أسماء»، التي تعاني من نظرة المجتمع لها بسبب ظروف معينة، لتتوالى الأحداث بينهما.

الفيلم من بطولة كل من إنجي المقدم ومي الغيطي وفراس سعيد ولطفي لبيب وسلوى عثمان، ومن تأليف محمد عبدالقادر.

يسرا عن تكريمها في البحر الأحمر السينمائي: دليل على حب العرب لمصر

ويشارك عدد كبير من الفنانين المصريين في فعاليات مهرجان البحر الأحمر، من بينهم الفنانة يسرا التي جرى تكريمها بجائزة اليُسر الفخرية الذهبية تقديرا لإسهاماتها المتميزة في صناعة الأفلام، في حفل افتتاح الدورة الثانية من المهرجان، قائلة في لقاء على هامش الفعاليات، «فرحانة أوي لأن علاقتي بالشعب ده والمكان ده من زمان أوي قبل ما أكون يسرا، وسعيدة أني بتكرم وسط أهلي وناسي وأصحابي اللي بعرفهم وبحبهم».

وأكدت يسرا أن وجودها في مثل هذه الفعاليات الكبرى وتكريمها كفنانة مصرية، تعبير عن دور مصر ومحبة العرب لمصر والفن المصري، موجهة الشكر للأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي، ومحمد التركي الرئيس التنفيذي للمهرجان.