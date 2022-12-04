حمل ممثلة لبنانية يخطف الأنظار بعرض فيلم «المتمرد» في مهرجان البحر الأحمر

خطفت الفنانة اللبنانية ربى زعرور الأنظار، بإطلالتها أثناء سيرها على السجادة الحمراء لفيلم «المتمرد» المشارك ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية.

وظهرت الفنانة اللبنانية ربى زعرور، حاملًا ببطن منتفخة على الريد كاربت، واستجابت لرغبة المصورين بالتقاط الصور التذكارية لها.

وشهدت السجادة الحمراء للفيلم، حضور عدد من أبطالها منهم تارا عبود، أبو بكر بن سيحي، المخرج بلال فلاح، وتدور أحداث الفيلم.

تدور أحداث الفيلم، حول الشاب كمال الذي يغادر بلجيكا بغرض مساعدة ضحايا الحرب في سوريا، ولكنه يجبر مع تتابع الأحداث إلى الانضمام لجماعة داعش الإرهابية.

وتتصاعد الأحداث مع بقاء شقيقه الأصغر «نسيم» في بلجيكا، حيث يصبح فريسةً سهلة للتجنيد من المتطرفين، الذين يعدونه بلم شمله مع شقيقه، في الوقت الذي تكافح والدتهم ليلى لحماية نجليْها من حافة الموت.