«حنان» حاربت البلاستيك باستخدام القماش: أتبع أحدث خطوط الموضة العالمية

عادت «حنان» من شرم الشيخ إلى القاهرة بعد عمل دام لأكثر من 14 عاماً فى شركة محاسبة، لكنها شعرت بالصدمة بسبب التلوث المنتشر من عوادم السيارات والقمامة، ولكن الأصعب بالنسبة لها كان الاستخدام المفرط للبلاستيك.

«فى شرم الشيخ استخدام البلاستيك شبه ممنوع بسبب أخطاره على البيئة والحياة البحرية، وكان التعامل بالمنتجات المصنوعة من الورق والقماش، لذا فكرت فى نقل التجربة إلى القاهرة لتشجيع الناس على تبنى هذا النهج»، بهذه الكلمات تحدثت «حنان» عن مشروع الحقائب اليدوية الذى بدأته منذ عام ونصف.

ترسم «حنان» تصميمات الحقائب بنفسها، بعدما حصلت على دورات تدريبية فى فنون تصميم الأقمشة، وتحرص على اتباع أحدث خطوط الموضة العالمية من أجل ضمان جاذبيتها للجمهور، وتابعت: «من خلال هذه المبادرة أحقق هدفين أراهما مهمين بالنسبة لى على التوازى هما الحفاظ على البيئة والمناخ وفى نفس الوقت ممارسة هوايتى فى التصميم».

التوجه الأخير الذى تصر «حنان» الآن على تنفيذه هو صنع حقائب من أجل الأطفال، أملاً فى تنشئة جيل يعرف أهمية الحفاظ على البيئة ومقاومة التغيرات المناخية، وأضافت: «أعتمد على كل أنواع الأقمشة لتناسب جميع الأذواق، وأحرص على توفيرها بأسعار رمزية مراعاة لميزانيات الأسر».