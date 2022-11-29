13 إجراء من التنمية المحلية لمواجهة تغير المناخ

أقرت وزارة التنمية المحلية، حزمة من الإجراءات بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة لمواجهة تغير المناخ، وذلك في ضوء دور الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ومن الإجراءات التي اتخذتها التنمية المحلية، وفق تقرير لها للحفاظ على البيئة، والحد من الاحتباس الحراري ما يلي:

- صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة للتصدي لمشكلات المخلفات البلدية بالمحافظات.

- العمل على إزالة التراكمات التاريخية للمخلفات.

- التنسيق بين وزارات البيئة والتخطيط والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لإدارة المخلفات.

التركيز على الجمع السكني

- التركيز على الجمع السكني وتحسين البنية الأساسية لمنظومة المخلفات.

- تبني المشروعات الخضراء والذكية بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

- دعم وتشجيع أكثر من 6 آلاف مشروع أخضر.

- العمل على تحويل المحافظات باللون الأخضر من خلال زراعة 10 ملايين شجرة في عام ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

- 36 مليار جنيه لدعم مشروعات البيئة والنظافة على مدار 8 سنوات وإقامة بنية تحتية ومحطات ومصانع تدوير ومدافن صحية.

تحويل وسائل النقل العام إلى صديقة للبيئة

- العمل على مشروع تحويل وسائل النقل العام من سولار إلى غاز طبيعي وكهرباء للحد من التلوث والحفاظ على البيئة يتم الانتهاء منه فى عام 2026.

- تطهير مصرف كتشنر فى محافظات الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية لدعم منظومة المخلفات الصلبة.

- مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية في تنفيذ المشروعات داخل المحافظات.

مبادرات إقليمية

- إطلاق مبادرات لمواجهة التغيرات المناخية، ومنها مبادرة التكامل الأفريقي لتحديات المناخ، ومبادرة المدن المستدامة فى أفريقيا، والإعداد لمؤتمر المدن الأفريقية 2025 على أرض مصر.

- الإدارة المحلية الفاعل الرئيسي في تطبيق الاستراتيجيات والسياسات القومية على المستوى المحلي التي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية للتغير المناخي.