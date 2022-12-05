أستاذ بمركز البحوث الزراعية: تغير المناخ أثر على التربة والغذاء عالميا

قال الدكتور خالد عياد، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، إنّ توفير الغذاء للبشر يتوقف بالأساس على الأرض، أي «التربة والهواء والمياه»، لافتا إلى أنّ تغيّر المناخ تسبب في تلويث التربة، ما أثر بدوره على الغذاء عالميا.

تغير المناخ

وأضاف «عياد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية منة فاروق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ التربة أحد العناصر التي تدخل في تكوين المزروعات والنباتات، التي أصبحت ملفا عالميا يتدخل فيه قادة العالم، لتوفير الغذاء للبشر.

وأشار أستاذ مركز البحوث الزراعية، إلى أنّ مؤتمرات مثل قمة المناخ والتنوع البيولوجي والمناخ العالمي إلى جانب يوم التربة العالمي، أمور تجتمع على أساس واحد وهو التغيرات المناخية، موضحا أنّ هناك عاملين يؤثران على التغيرات المناخية، الأول طبيعي، والثاني بشري، بسبب سوء استخدام الموارد الطبيعية.