«مروة» تصنع «فساتين بلاستيك» إعادة تدوير بأفكار مبتكرة

مقاومة التغيرات المناخية لم تقتصر على الحملات والمشروعات المباشرة، بل كان للأمهات نصيب فى محاولة لغرس أهمية مقاومة التغيرات البيئية بشكل فيه إبداع، ومنها المسابقة التى أطلقتها مروة سيد بين الأمهات لصناعة أجمل فستان وبدلة من مادة البلاستيك للأطفال، لنشر أهمية ثقافة إعادة التدوير وفتح باب النقاش حول دورها فى حماية الكوكب.

اعتبرت «مروة» أن التغيرات المناخية كمصطلح لا يصل معناه بشكل واضح إلى الأطفال والمراهقين، ويحتاج وقتاً وجهداً طويلاً لشرحه، وقالت: «استخدام البلاستيك منتشر بين الجيل الحالى، ويسهم بشكل مباشر فى التغيرات المناخية، وأطلقنا وسط مجموعة من الأمهات عبر وسائل التواصل الاجتماعى حملة لمناهضة استخدام البلاستيك وتعليم الأطفال ذلك من خلال صنع فستان للبنات وبدلة للأولاد من البلاستيك».

شاركت «مروة» فى المسابقة وصنعت لابنتيها «كارما وكاميليا» فساتين من البلاستيك، وأضافت: «فى نهاية المسابقة، يحصل الفائز على هدايا رمزية بسيطة، لأن الهدف الأساسى هو فتح نقاش حول ثقافة إعادة التدوير ونشرها فى المجتمع، باعتبارها وسيلة مقاومة للتغيرات المناخية، وهى ليست فقط مقتصرة على إيجاد بدائل للبلاستيك، بل تشمل فعل كل شىء يقلّل إنتاج ثانى أكسيد الكربون، ويمكن إعادة التدوير فى المنازل من خلال استخدام بقايا الطعام كسماد للنباتات فى الشارع بطريقة معينة وغيرها، الأهم أن نبدأ فى التنفيذ ولا نقف عند حد المعرفة».