مدينة أسوان، ساحرة الجنوب، كانت على موعد مع موجة من طقس سيء وهطول أمطار غزيرة تحولت إلى سيول مفاجئة في نوفمبر 2021، نحو 8 ملايين متر مكعب من المياه سقطت على قرى محافظة أسوان وخلفت خسائر كبيرة في الأبنية والممتلكات وأعمدة الإنارة والأشجار بالشوارع.

جهود الدولة لمواجهة السيول بأسوان

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر"»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أسوان.. ساحرة الجنوب التي واجهت مخاطر التغيرات المناخية»، حيث تحركت الدولة بشكل عاجل بعد تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتواء تلك السيول التي فاجأت الجميع في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أجمع.

وتكاتفت الجهات التنفيذية لإعادة الشيء إلى أصله وعودة الحياة إلى طبيعتها على وجه السرعة بجانب تعويض مَن تضرر مِن الأهالي، خلايا نحل من جميع الجهات التنفيذية عملت على رفع آثار تلك السيول وتكاتفت جهود منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للمساندة في تخطي الأزمة والإسراع بالتواجد الميداني داخل القرى والمناطق المتضررة والبدء فورا في أعمال الترميمات والإنشاءات للمنازل التي شهدت انهيارات جزئية أو كلية مع الدفع بالخامات ومواد البناء وتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للمتضررين.

صندوق تحيا مصر قدم مساعدات للأسر المتضررة

ومع رعاية إنجاز الأبنية، كانت يد الدولة تحيط بصحة المواطن نفسه، إذ أنّ إدارة الأمراض المتوطنة بأسوان قامت بتنفيذ حملاتها لمكافحة الحشرات الضارة بالشوارع والمنازل والمباني والمدارس الخدمية في المناطق التي شهدت هطول السيول فضلا عن قيام صندوق تحيا مصر بتوزيع المساعدات العينية على الأسر المتضررة داخل 14 قرية ومنطقة سكنية على مستوى المحافظة.