«الري»: نراقب خطورة التغيرات المناخية وتأثيراتها على السواحل المصرية

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إننا على وعي تام بقضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على قطاعات عديدة كالمياه والسواحل المصرية منذ عدة سنوات، مشيرًا إلى أن الأعمال الخاصة بحماية الشواطئ يحتاج لإجراءات استباقية عديدة لذلك لابد من متابعة السواحل المصرية دائمًا، «مينفعش استنى النحر يحصل عشان ابتدي أتحرك».

أضرار زيادة ظاهرة النحر

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أنه يجب أخذ إجراءات استباقية بمجرد ظهور بعض مشكلات النحر في أحد الأماكن، لأن زيادته تؤثر على طريق الكورنيش في المدن، أو يدخل على الأراضي الزراعية القريبة من الخط الساحلي مثل المتواجد بشمال الدلتا أو يدمر المناطق الأثرية مثل قلعة قايتباي ومنطقة المنتزه الأثرية بالإسكندرية.

تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بمطروح والإسكندرية

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أن الوزارة تنفذ أعمال حماية الشواطئ مثلما حدث في قلعة قايتباي بالإسكندرية، مع تزايد حالة النحر التي تشكل تهديدًا على القلعة نفسها بسبب تضارب الأمواج في محيطها، وكان من الممكن أن يؤدي إلى انهيارها كليًا أو جزئيًا.

تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بالمنتزة الأثرية

وتابع، أنه تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بمنطقة المنتزة الأثرية، إلى جانب كورنيش الإسكندرية عند منطقة المنشية لتجنب الأمواج وحمايته من الأمواج البحرية التي من الممكن أن تؤدي إلى اختفاء طريق الكورنيش وتدميره، ويأتي ذلك علاوة على مشروع الكورنيش الذي جرى تنفيذه في خليج مطروح وشاطئ الأبيض الذي حدث به نحر واختفاء للشاطئ الرملي منذ عدة سنوات.