خبير بالنانو تكنولوجي: تنقية الهواء والمياه ضرورة لمواجهة التغيرات المناخية

تعد قضية التغيرات المناخية، القضية الأكثر إلحاحًا على طاولة المجتمع الدولي، نظرًا لما يسببه التغير المناخي من تأثيرات وتداعيات مستقبلية خطيرة، بينها جفاف بعض الأنهار وزيادة الاحتباس الحراري، وتبدل خريطة مناطق الإنتاج الزراعي على مستوى العالم، وهو الأمر الذي أكد عليه مؤتمر المناخ cop27 الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، إذ برزت الحاجة إلى استخدام النانو تكنولوجي في تنقية الهواء والحد من الانبعاثات الحرارية، وعمليات معالجة المياه.

التطور التكنولوجي هو سلاح ذو حدين

وقال الدكتور ماجد القمري خبير النانو تكنولوجي، إن التطور التكنولوجي، سلاحا ذو حدين، إذ أنه يعمل على تسهيل سبل الحياة وتقديم الخدمات المختلفة وتوفير الطاقة والوقت والمجهود بالأجهزة الذكية، إضافة إلى العديد من المنافع الأخرى، كما ينتج عنه بعض التأثيرات السلبية طبقًا لنوع التكنولوجيا المستخدمة، فالتكنولوجيا المستخدمة في الصناعة تعتمد في معظمها على الوقود الأحفوري.

اعتماد الصناعات المختلفة على الوقود يؤدي إلى التغيرات المناخية

وأضاف القمري في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، أن اعتماد الصناعات المختلفة على الوقود الأحفوري يؤدي إلى التغيرات المناخية والتأثيرات السلبية على المناخ، إضافة إلى حدوث بعض الظواهر كالتصحر والتلوث سواء تلوث الهواء وتلوث الأرض بالمبيدات الحشرية وتلوث المياه نتيجة مخلفات المصانع والمستشفيات، وهو ما يبرز أهمية اللجوء إلى تقنية النانو تكنولوجي لتنقية الهواء والمياه.