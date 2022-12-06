مصرع عامل سقط من أعلى سقالة أثناء عمله في إدكو بالبحيرة

لقي عامل مصرعه، قبل قليل، إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء العمل بشارع القائد جوهر بمدينة إدكو، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع عامل سقط من سقالة في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد استقبال المستشفى جثة عامل في العقد الخامس من عمره إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء عمله في شارع القائد جوهر بمدينة إدكو، وجرى التحفظ على الجثة.

تحديد هوية العامل المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث، وتبين مصرع رشدي محمد السيد، 49 سنة، مقيم شارع جوهر بمدينة إدكو، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق في الحادث.