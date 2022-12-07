تفاصيل استضافة الغردقة رالي السيارات الصحراوية.. مشاركة 60 متسابقا

تستعد مدينة الغردقة لاستضافة النسخة الثانية عشر لرالي الجونة ضمن بطولة مصر للراليات الصحراوية لعام 2022، وتتضمن العديد من الأنشطة والأحداث المتنوعة، تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة البحر الأحمر، وإشراف نادي السيارات والرحلات المصري ممثل الاتحاد الدولي للسيارات في مصر.

رالي السيارت في الجونة

كشف محمد عامر الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، أن الرالي يقام بمنتجع الجونة شمال مدينة الغردقة خلال الفترة من 9 إلى 11ديسمبر 2022، لافتاً في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه يشمل عرضاً مميزاً لأنواع مختلفة من السيارات الكلاسيك والإكزوتيك، والسيارات المجهزة لسباقات الدريفت والرالي، ومجموعة متنوعة من الدراجات النارية.

وأضاف أن تأتي استضافة الغردقة لهذا الحدث بمنتجع الجونة لتوافر جميع الإمكانيات والمقومات والمرافق والخدمات الضرورية لاستضافة العروض والمهرجانات الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات الثقافية الإقليمية والدولية، بما يساهم في دعم وتنشيط السياحة في الغردقة.

تفاصيل السباق

تشمل الفعاليات انطلاق عدة سباقات بمشاركة نحو 60 متسابقا، والمرحلة الأولى منها جولة من بطولة مصر للراليات الصحراوية 2022 للسيارات المعدلة خصيصا لسباقات الرالي بمواصفات السباقات الصحراوية، بالإضافة إلى مضمار مخصص لصغار السن بسيارات SXS، كما سيشهد آخر يوم للفعاليات انطلاق المرحلة الثانية للرالي، والتي تقام بالكامل داخل الصحراء الشرقية بسيارات الرالي فقط بطول 400 كم.