فرحة مغربية في فنادق الغردقة بفوز أسود الأطلس على إسبانيا بكأس العالم (صور)

عمّت الأفراح فنادق وشواطئ وشوارع الغردقة بعد انتهاء مباراة المنتخب المغرب ونظيره الإسباني، والتي حقق فيها أسود الأطلس الفوز بركلات الترجيح، وصعد إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 في نسخته الحالية المقامة بقطر.

فرحة مغربية بالغردقة

وحمل عدد من المغاربة في الغردقة الأعلام وارتدوا «تيشيرت» منتخب المغرب، كما شاركهم الآلاف من المصريين والسائحين من نزلاء الفنادق والعاملين بالقطاع السياحي، الفرحة وتبادل التهاني.

فوز المغرب على إسبانيا

وقال نبيل حسين، مدير فندق بالغردقة، إن الآلاف من المصريين والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات من رواد ونزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية، يساندون منتخب المغرب الشقيق، الممثل الوحيد للعرب وأفريقيا في بطولة كأس العالم، مؤكدا أن الفوز الذي حققه المنتخب المغربي يحسب للوطن العربي بأكمله.

وقال عاطف عثمان، مدير عام أحد المنتجعات السياحية بالغردقة، إن آلاف السائحين من جنسيات أوروبية والعاملين بالقطاع السياحي تابعوا مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم اليوم عبر شاشات عملاقة على الشواطئ.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، أن الجميع ارتدى «فانلة» منتخب المغرب منذ الصباح على الشواطئ، مؤكدا أن الفرحة كبيرة جدا ولا توصف، خاصة مع تواجد أعداد كبيرة من الأشقاء المغاربة بالفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة.