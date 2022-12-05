سفير السويد يبدي إعجابه بمقتنيات متحف الغردقة.. ويعد بزيادة أعداد السائحين

أجرى هوكان امسجورد، سفير دولة السويد بالقاهرة، زيارة إلى متحف الغردقة، اليوم، على رأس وفد مكون من لويز بسوماء، مسؤول الشؤون القنصلية، وخالد عبد الوهاب، مسؤول قطاع الأعمال والتبادل التجاري، تفقد خلالها معروضات المتحف وأبدى إعجابه الشديد بها، ووعد بزيادة أعداد السائحين السويديين الوافدين إلى مدينة الغردقة.

جولة سفير السويد بمتحف الغردقة

وقالت نرمين حافظ، مدير العلاقات العامة بمتحف الغردقة، إن السفير السويدي أبدى إعجابه بمقتنيات المتحف خلال جولته، والتي رافقه فيها حمادة إمام، مدير المتحف الغردقة، حيث شرح له وأجاب عن أسئلته عن المقابر والمعابد الفرعونية.

وأكدت «حافظ» في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، أن السفير السويدي أعرب عن مدى اهتمامه بزيارة المواقع الأثرية واختتم زيارته بتدوين إعجابه بالمتحف، وإهداء مدير عام المتحف، الرواية الشهيرة Fact fulness.

زيارة السفير السويدي للغردقة

وجاءت زيارة السفير السويدي لمتحف الغردقة على هامش زيارته لمدينة الغردقة، والتي التقى خلالها مع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في إطار بحث سبل التعاون وتوطيد العلاقات وزيادة عدد السائحين السويديين، حيث أعرب السفير السويدي عن سعادته، مشيراً أنه سيبذل قصارى جهده لزيادة أعداد السائحين السويديين للغردقة، لما تمتلكه الغردقة من مقومات سياحية وطبيعة خلابة تجذب السائحين إليها.