النيابة تنتقل لمعاينة مقتل محام بالرصاص داخل مكتبه بكرداسة

انتقل فريق من النيابة، إلى مكتب المحامي الذى قتل داخل مكتبه رميا بالرصاص في منطقة كرداسة، من شخصين مجهولين، لمعاينة الجثة والمكان، وتفريغ الكاميرات.

البداية عندما تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة، بمقتل محام داخل مكتبه بدائرة القسم.

وعلى الفور، كلف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث بتشكيل فريق بحث بإشرافه على أعلى مستوى لكشف غموض الحادث، وسرعة القبض على الجناة، والبحث عن كل المترددين لمكتب المجنى عليه، وسؤال أسرته وتحديد كل من له خصومه مع القتيل.