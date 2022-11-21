اعترفات عصابة التنقيب عن الآثار بالسيدة زينب.. محام يوضح العقوبة

«سمعنا ناس كتير بتقول إن تحت البيت ده في آثار كتير».. هكذا بدأ المتهمون أقوالهم بواقعة التنقيب عن الآثار في السيدة زينب بالقاهرة في جلسة التحقيق التي جرت لهم أمام النيابة العامة، قائلين: «كنا عاملين حسابنا هنحفر ونطلع الحاجة ونبيعها بالدولار كانت هتجيب فلوس كتير وجبنا سلاح عشان لو حصل حاجة نعرف نتصرف».

اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار تحت العقار

أدلى 4 أشخاص متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار باعترافات تفصيلية أمام النيابة، وأوضح المتهمون كيفية القيام بالتنقيب عن الآثار بالمنطقة بأنهم علموا بوجود آثار تحت العقار، وبداوا بالتنقيب من خلال أدوات الحفر البدائية وهي «فأس وحبال وهكذا»، وتمكنوا بعمل حفرة عباره عن قطر 4 أمتار، وعمق يصل لـ6 أمتار، وجرى ضبط الأدوات وأيضا بندقية خرطوش وعدد من الطلقات والتحفظ عليها وتشكيل لجنة من وزارة الآثار لمعاينة مكان الحفر، والتأكد من وجود آثار داخله أم لا.

محام يوضح عقوبة التنقيب عن الآثار

شرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض تفاصيل عقوبة التنقيب عن الآثار وفق قانون العقوبات المصري المعدل في عام 2020 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة أقصاها 15 سنة وبغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وأشار عبد العظيم في حديثه لـ«الوطن» إلى أن المادة 49 نصت على: «تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم».

أجهزه الأمن تداهم المنزل

تمكنت تحريات قسم السيدة زينب بالوصول لقيام بعض الأشخاص بالبحث والتنقيب عن آثار تحت منزل ما، وجرى استهداف العقار وتمكن رجال المباحث من ضبط 4 أشخاص وبعض المضبوطات الأثرية بالمكان.

وكانت الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية أعلنت القبض على 4 متهمين مقيمين بمحافظة القاهرة القيام بأعمال حفر وتنقيب للآثار بأحد المنازل، وجرى استهدافهم والتحريات واستطاعوا ضبطهم وعثر في العقار على أعمال حفر، وأدوات تنقيب وسلاح ناري للدفاع عن نشاطهم وتمت مواجهتهم واعترفوا بقيامهم بتلك الأعمال وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.