كشف لغز مقتل سيدة داخل شقة بطنطا.. تزوجت محام عرفيا وضرتها قتلتها

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، لغز العثور على جثة ربة منزل، مقتولة داخل شقة سكنية في منطقة العجيزي، بمدينة طنطا، حيث تبين أن وراء الواقعة ضرتها، وأنها كانت متزوجة من محام.

المجني عليها متزوجة عرفيا

وكشفت مصادر أمنية في مديرية أمن الغربية، طلبت عدم ذكر اسمها، أن التحريات بينت أن الضحية كانت متزوجة من محام عرفيا، وحدثت مشاجرة بينها وبين ضرتها خلال تواجدهن في مكان واحد وتواجد المحامي، ولاذت بالهرب مع المحامي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة وقررت النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا، يتضمن وورد بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل، داخل شقتها في منطقة العجيزي، أول طنطا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول طنطا، الى مكان الحادث، وتبين من التحريات التي قام بها الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث قسم شرطة أول طنطا، أن ربة المنزل عقب عليها داخل شقتها جثة هامدة والواقعة بها شبهة جنائية، وتورط بعض الأشخاص في قتلها، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة كشف ملابسات الحادث.