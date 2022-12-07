الفنانون المغاربة يحتفلون بتأهل «أسود الأطلس» لربع نهائي المونديال: كلنا بكينا

حالة كبيرة من السعادة اجتاحت الوطن العربي بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني في ركلات الترجيح وصعوده للدور ربع النهائي ضمن فعاليات مونديال كأس العالم 2022 المقام في دولة قطر.

ولكن كان احتفال الفنانين المغاربة مختلفا ومميزا، والذين حرصوا على تهنئة منتخبهم على طريقتهم الخاصة وكان أولهم الفنان عبد الفتاح الجريني الذي شارك جمهوره بفيديو له عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام وهو يشاهد لحظة فوز المنتخب المغربي ويتفاعل مع الفوز وعلق عليه قائلا «كلنا بكينا مبروك علينا اليوم معلش سمحوا لينا ماحشمانينش نقولها».

الفنانون المغاربة يحتفلون بالفوز

وهناك أيضا الفنانة دنيا بطمة والتي شاركت الجمهور بفيديو لها أثناء مشاهدة المباراة وتفاعلها مع لحظة الفوز والاحتفال مع الجمهور وعلقت عليه قائلة «هادي هيا الهضرا أحسن فراجة مع ولاد بلادى مبروك علينا».

وانضمت إليهم الفنانة جنات التي شاركت جمهورها بصورة لحارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو، عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام، وعلقت عليها قائلة «الحمد لله الحمد لله التاريخ يكتب أسود الأطلس».