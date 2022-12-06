نجوم الفن يهنئون منتخب المغرب بعد الفوز على إسبانيا

حرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة المنتخب المغربي والاحتفال به، بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح، وتأهله للدور ربع النهائي كأول منتخب عربي في التاريخ، ضمن فعاليات كأس العالم لعام 2022، المقامة الآن في دولة قطر.

وحرصت الفنانة سميرة سعيد على تهنئة منتخب بلدها المغرب، من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: «الحمد لله.. انتصار رائع.. من أجمل المباريات اللي حضرتها في حياتي.. فرحة وفخر كبير للمغرب وللوطن العربي.. فعلا انجاز تاريخي».

نجوم الفن يهنئون منتخب المغرب

كما هنأ أيضا الفنان رامز جلال المنتخب المغربي، من خلال منشور عبر صفحته قال فيه: «ألف ألف مبروك بالزاف بالزاف بالزاف للأبطال أسود الأطلس، مبروك للمغرب».

وهنأ الفنان حسن الرداد، الذي كتب: «ألف مبروك لرجالة منتخب المغرب، شرفتونا ورفعتوا راس العرب كلهم، أداء مشرف وعالمي ورجولي، العرب قادرين على تحقيق أي شيء».

وانضم إليهم المخرج رامي إمام، الذي كتب: «أول منتخب عربي في تاريخ كأس العالم يصل إلى دور ربع النهائي، مبروك للمغرب العربي الشقيق على هذا الانجاز التاريخي.. دايما مغرب».