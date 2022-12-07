رئيس شعبة الذهب يكشف سبب وصول سعر الجرام لـ 2090 جنيها: العرض والطلب

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، سبب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، لافتًا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 وصل لـ1830 جنيها، ووصول سعر جرام الذهب عيار 24 لـ2090 جنيها.

انفصلنا عن السوق العالمية بسبب وقف الاستيراد

وأوضح ميلاد، خلال تصريحات تليفزيونية، «أننا نتعامل في سوق حرة، وأن عنصر العرض والطلب أصبح محوريا وأساسيا، خصوصا بعد انفصالنا عن السوق العالمية بعد وقف استيراد الذهب الخام بالسعر العالمي من البورصة العالمية».

وأشار إلى أنهم لم يعودوا يستوردون الذهب الخام لتصنيعه في مصر، وأن الذهب الموجود في السوق المصرية هو الذي يخضع للطلبات المتصاعدة، ما يسبب تذبذب وتضارب الأسعار.

إقامة معرض لبيع المشغولات الذهبية

وأكد أن الذهب ملاذ آمن وأن ارتفاع سعره المتزايد يؤكد حقيقة ذلك، مشيرا إلى إقامة معرض عالمي لبيع الذهب والمشغولات الذهبية يوم السبت المقبل في أرض المعارض وسيكون معرضا تجاريا للمعاملات التجارية وسيكون اليوم الأخير للجمهور.