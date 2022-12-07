«نشتري دهب دلوقتي ولا نبيع اللي عندنا؟».. رئيس الشعبة يوضح: «كل واحد حر»

رفض المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، الرد على سؤال يطلب منه توجيه نصيحة للمواطنين حول شراء الذهب أو بيعه ولمن يسألون «نشتري دهب دلوقتي ولا نبيع اللي عندنا؟».

كل مواطن حر في تصرفه طبقًا لمقتنعاته

ورفض رئيس شعبة الذهب، خلال تصريحات تليفزيونية، توجيه نصيحة للمواطنين بخصوص اقتناء الذهب وشرائه أو بيعه، مؤكدا أن كل مواطن حر في تصرفه طبقًا لمقتنعاته، لافتًا إلى أن العاملين في القطاع لا يتعرضون لمخاطر البيع والشراء لأنهم يعوضون مبيعاتهم بشكل فوري، مشددًا على تعرضهم للخسارة أحيانًا حال عدم تعويض الذهب الذي يبيعونه.

ما يشهده الذهب استثنائي وعرضي ولا يحدث في كل الأوقات

واعتبر رئيس شعبة الذهب أن ما يحدث استثنائي وعرضي ولا يحدث في كل الأوقات، مشيرًا لوجود هجمة شرسة نحو الشراء من بعض الناس، وبعض الشركات الخاصة والمستوردين والعاملين في بعض القطاعات يبحثون وضع مدخراتهم في الذهب وتسبب ذلك في زيادة سعر الذهب بطريقة عنيفة.

وشدد على أن الشعبة تبحث عن آليات لتثبيت سعر الذهب وأن تكون المعاملات بصورة طبيعية سواء بيع وشراء أو عرض وطلب، مشيرًا إلى أنه حاليًا يوجد طلب ولا يوجد عرض.