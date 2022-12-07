إقبال كبير بأولى ليالي عرض مسرحية «سيدتي الجميلة» في ثوبها العصري (صور)

شهد مسرح بكر الشدي أول أيام عرض لمسرحية «سيدتي الجميلة»، المشاركة في موسم الرياض، وحقق العرض نجاحا كبيرا بسبب التناغم بين فريق العمل، الذين تفاعل معهم الجمهور بشكل كبير وضحكوا على إفيهاتهم.

قدمها فؤاد المهندس وشويكار سابقاً عام 1969

ويخوض المؤلف والمنتج أيمن بهجت قمر مجال الإنتاج المسرحي للمرة الثانية بمسرحية «سيدتي الجميلة» عن نص برنارد شو، من خلال شركته ABK BAHGAT KAMAR media pro.

مسرحية سيدتي الجميلة قدمها الراحلان فؤاد المهندس وشويكار سابقاً عام 1969، فيما يعاد تقديمها برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وتقدم بما يتناسب مع 2022ـ وهي المشروع الذى تتبناه شركة أيمن بهجت قمر لإحياء الكلاسيكيات لكي تتعرف عليها الأجيال الجديدة، بهدف إثراء الساحة المسرحية بالنصوص القوية لكبار الكتاب.

مشاركة عدد من كبار النجوم

ويشارك في بطولة مسرحية سيدتي الجميلة نجوم الكوميديا أحمد السقا وريم مصطفى ومحمد عبد الرحمن توتا وعلاء مرسي ومحسن منصور وليلى عز العرب وعبير منير وأسامة عبد الله ومصطفى عبد السلام وأحمد علي وهالة السعيد ومحمود ميليجي ومحمد يسري وجابر فراج، رؤية إخراجية جديدة مصطفى حسني، والعمل الأصلي للمخرج حسن عبد السلام.