نجوم ترشحوا لـ«سيدتي الجميلة» قبل السقا وريم مصطفى.. منهم شيرين وروبي والرداد

خلال ساعات قليلة، تنطلق أولى عروض مسرحية «سيدتي الجميلة» في نسختها المعاصرة، بطولة الثنائي أحمد السقا وريم مصطفى، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم 10 ديسمبر الجاري، على مسرح «بكر الشدي - البوليفارد الرياض»، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الثالثة.

النسخة الجديدة من سيدتي الجميلة، يُشارك في بطولتها بجانب السقا وريم مصطفى، كل من محمد عبد الرحمن، علاء مرسي، ليلى عز العرب، ومحسن منصور وآخرون.

وخلال الفترة الماضية، وطوال فترة التحضيرات، جرى ترشيح عدد من الثنائيات الفنية، قبل أنّ تُسند في النهاية إلى أحمد السقا وريم مصطفى، وترصدهم «الوطن» في التقرير التالي:-

- كريم وشيرين

خلال حوارها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة» الذي يُعرض عبر قناة «dmc»، كشف شيرين عبد الوهاب، قبل أسابيعٍ قليلة، عن استعدادها مسرحية «سيدتي الجميلة» في شكلٍ جديد بصحبة الفنان كريم عبد العزيز.

وقالت شيرين: «أنا وكريم عبدالعزيز وكنا حابين نعيد مسرحية سيدتي الجميلة وأنا شايفة إن شاء الله نقدر نعمل كده لأن كريم محبوب عند الناس وأنا محبوبة وأنا أعرف أطلع الست دي وهي أنا في الحقيقة».

وقبل سنواتٍ عدة، كشفت شيرين عن رغبتها في تقديم هذه المسرحية، حيث قالت في برنامجها «شيري ستديو» إنها تواصلت منذ فترة طويلة مع الفنان محمد صبحي، لتقديم هذه المسرحية سويًا، إلا أن الفكرة لم تشهد أي تطورات نظرًا لانشغاله بأعمالٍ مسرحية أخرى آنذاك.

- حسن وروبي

وفي سبتمبر الماضي، جرى الإعلان عن تعاقد حسن الرداد وروبي على تقديم مسرحية «سيدتي الجميلة» ليُجدد الرداد تجربته المسرحية مع أيمن بهجت قمر، بعد مسرحية «في نص الليل» التي قُدمت في موسم الرياض أيضًا، إلا أنّ المشروع الجديد توقف فجأة دون أسباب واضحة، قبل الإعلان عن الأبطال الجُدد.

نسخة جديدة من سيدتي الجميلة بطولة داليا البحيري

وفي سياق آخر، تُقدم الفنانة داليا البحيري نسخة جديدة من مسرحية سيدتي الجميلة، بمُشاركة الفنان أحمد وفيق، على المسرح القومي، حيث يواصلان التحضيرات حاليًا، تمهيدًا لانطلاقها قريبًا.