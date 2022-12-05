أحمد السقا يرد على منتقدي سيدتي الجميلة: «ليه تحرموني أقدم حاجة عن العظيم فؤاد المهندس»

عبر النجم أحمد السقا عن سعاته البالغة لتقديمه العرض المسرحي «سيدتي الجميلة» في السعودية، والمقرر عرضها بدءا من غد الثلاثاء على مسرح بكر الشدى، وسط حضور الجاليات العربية والشعب السعودي.

وأقيم مؤتمر صحفي لأبطال العرض المسرحى قبل ليلة عرضه، ورد أحمد السقا على سؤال: لماذا قررت تقديم سيديى الجميلة على المسرح وأحياؤها مرة أخرى؟ ألم تخف من الانتقادات التي وجهت لك؟

ورد أحمد السقا على تلك الأسئلة: «ليه تحرموني أقدم حاجة عن فنان عظيم بحبه زي فؤاد المهندس، وأنا كان نفسي أقدم مسرحية من أعماله العظيمة التي أثرى بيها الفن المصرى، ولا شك أن المسرحية ستظل في وجدان كل الجمهور العربي، ولذلك لا تحرموني من تجربة جديدة ستكون في تاريخى المهني».

وأكد السقا على هامش المؤتمر، أن الفنان العظيم فؤاد المهندس في أحد اللقاءات التليفزيونية صرح بأنه يحب أحمد السقا، ولذلك أكن له كل الحب والاحترام، ومن هذا المنطلق قررت أقدم حاجة عن الفنان العظيم فؤاد المهندس.

وعن الانتقادات التي طالت العرض المسرحي قبل عرضه، أكد السقا أن أغلب الأعمال التي قدمها العظماء يتم إعادة تقديمها بشكل عصري وحديث، وهذا لم يجرح الأعمال الأصلية، فكلها أعمال قيمة ولها تاريخ كبير، ولم يمنع من تقديم تلك الأعمال خاصة إذا كانت ناجحة ولها بريق مع الجمهور مثل سيدتي الجميلة.

دور أحمد السقا في سيدتي الجميلة

ويعيد النجم أحمد السقا مسرحية سيدتي الجميلة على خشبة المسرح مجددا بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار، وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصري حتى وقتنا هذا، وهي إحدى روائع الكاتب المسرحي برنارد شو، ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار.