«حزب التجمع»: التغيرات المناخية تضرب الاقتصاد العالمي وليس مصر فقط

قال الدكتور شريف فياض نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، وأستاذ الاقتصاد الزراعي، إن التغيرات المناخية هي أحد التهديدات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي وليس المصري فقط، والحزاب كقوة سياسية تعبر وتؤثر في وعي الجماهير، لها دور خاص، إذ لا يمكن مواجهة هذه التحديات دون قناعة مجتمعية لخطر هذه التغيرات المناخية على الاقتصاد وأبعاده بشكل كبير.

أدوار الأحزاب في مواجهة التغيرات المناخية

وأضاف «فياض» لـ«الوطن»، أن الدور الحزبي في هذا ينصب حول توعية الجماهير ودعمها في مسألة التغيرات المناخية، والفهم الدقيق لسياسات التنمية الاقتصادية، والاستراتيجيات القطاعية التي تخرج من القطاعات المختلفة سواء الزراعة أو الصناعة أو التعليم أو الصحة، خاصة أنها هذه الاستراتيجيات تتناول التنمية المستدامة، وقضية التغيرات المناخية محور رئيسيا فيها.

وتابع، أنه على الحزب أن يقوم بدور حلقة الوصل بين هذه الاستراتيجيات التي تخرج من القطاعات والجماهير لتحقيق الوعي لها، ويشرح لهم من خلال متخصصين هذه الاستراتيجيات، وينمي الفكر والرغبة، وهنا يصل الحزب تقديم المساهمة الجماهيرية بشكل حقيقي في توعية الجماهير، وتدعيم دور الدولة والقطاع في استراتيجيته.

دورات تدريبية

وأشار، إلى أن الحزب لديه القدرة على عمل تدريب للجماهير في مواقعه الحزبية، خاصة أن غالبية الأحزاب ليس لديها هذه القدرة، يمكن أن تكون الدورات التدريبية في «زراعة الأشجار وعدم قطعها، الحفاظ على النبات، وعدم حرق مخلفات المزرعة، واستخدام المخلفات كأعلاف للحيوان»، ما يجعل للأحزاب مساهمة حقيقة في دعم التنمية المستدامة لمواجهة الانبعاثات والتغيرات المناخية.