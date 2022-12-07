القبض على مدرس بتهمة الاستيلاء على 3 ملايين جنيه من مواطني سوهاج

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة، «فرع جنوب الصعيد»، من القبض على مدرس، لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت جملتها 3 ملاييين جنيه من 9 أشخاص بدعوى توظيفها فـي مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز طما، يفيد بورود بلاغ من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» يفيد بتضرر 9 أشخاص من مدرس بسبب الاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

الاستيلاء على 3 ملايين جنيه

وبالفحص تبين ورود بلاغ من «عبد الحميد م م ج» 59 مشرف نشاط بمدرسة ابتدائي دائرة مركز طما وعدد 8 آخرين محددين، ويقيمون دائرة المحافظة بتضررهم من «سيف النصر ا ع م» 46 مدرس بمدرسة ابتدائي - ويقيم دائرة المركز، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها 3 ملايين جنيه لتوظيفها فـي مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار إذن جهات التحقيق المختصة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.