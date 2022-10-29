القبض على «مستريح الأدوية» في سوهاج: استولى على 2.5 مليون جنيه وهرب

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأشخاص بسوهاج لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها لهم واستثمارها في تجارة الأدوية.

القبض على «مستريح الأدوية» في سوهاج

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من 7 أشخاص بتضررهم من أحد الأشخاص استولى على مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى تجارة الأدوية الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلًا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة الأدوية الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 2.5 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

ضبط مستريح سوهاج

وعقب اكتشاف المواطنين الأمر هرب وأغلق هاتفه المحمول، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مكان تواجد المتهم ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.