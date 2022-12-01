ضبط مستريح جديد في سوهاج.. استولى على 5.8 مليون جنيه من ضحاياه

تمكّن ضباط مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، بالتعاون مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، من ضبط صاحب محل أدوات صحية، في بداية العقد السادس من العُمر؛ إثر استيلائه من 6 مواطنين على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين و800 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة المعدات الثقيلة وقطع الغيار الخاصة بها، مُقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفِ بوعده أو رد تلك المبالغ.

إخطار مدير أمن سوهاج بالواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود محضرٍ من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بمنطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغًا من «مصطفى.ع.س» 35 عاما، حاصل على الثانوية الأزهرية، و5 آخرين، ويقيمون بدائرة المحافظة.

وأفاد المحضر بتضررهم من المدعو «عريبي.ع.خ» 50 عامًا، صاحب محل أدوات صحية، ؛ لاستيلائه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين و800 ألف جنيه؛ لتوظيفها في مجال تجارة المعدات الثقيلة وقطع الغيار الخاصة بها مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

ضبط المتهم بارتكاب الواقعة

وعقب استصدار إذن جهات التحقيق المختصة، ضُبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.