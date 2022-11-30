القبض على مستريح «المغسلة» في سوهاج.. استولى على نصف مليون جنيه لتوظيفها

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من بعض المواطنين مقيمون بمحافظة سوهاج بقيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم بالمغسلة الخاصة به مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، وعدم إلتزامه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (مالك مغسلة – مقيم بمحافظة سوهاج).. بممارسة نشاطاً إحتيالياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم على النحو المشار إليه مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت ( 500 ) ألف جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.