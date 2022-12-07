طرح قاعة المناسبات بحديقة الغنايم بأسيوط للإيجار.. تعرف على الشروط

أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الغنايم بمحافظة أسيوط، طرح قاعة المستقبل للمناسبات بحديقة الربوة للإيجار، وذلك بنظام المزايدة العلنية، حسب ما ورد بكراسة الشروط والمواصفات.

وحددت شروط المزاد العلني بقاعة المناسبات، على النحو التالي:

شروط المزاد العلني

- تحددت المزايدة الساعة الحادية عشر ظهرا من يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر وذلك بديوان عام محافظة أسيوط.

- قيمة التأمين الابتدائي مبلغ 20 ألف جنيه.

- يتم سداد التأمين قبل بدء لجنة المزاد ويكمل هذا التأمين إلى 10% من القيمة الراسية بالمزاد.

- التأجير لمدة ثلاث سنوات مع الزيادة السنوية بقيمة 10٪؜ حتي نهاية العقد.

- سحب كراسة الشروط شرط أساسي لدخول المزاد.

- قيمة الكراسة 299 جنيهًا، بالإضافة إلى 14٪؜ + 5 جنيهات لصندوق قادرون باختلاف + 5 جنيهات طابع الشهيد يخضع المزاد لأحكام القانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

- سحب كراسة الشروط بإدارة المشتريات بديوان بديوان عام المحافظة.

تأجير «بوفية» محكمة شمال أسيوط الابتدائية

كما أعلنت محكمة شمال أسيوط الابتدائية، عن تأجير «بوفية» مبنى نيابة المركز الكائن بالمحكمة القديمة بالمزاد، وتم تحديد موعد إجراء المزاد اليوم الأربعاء، ولن يسمح بدخول المزاد إلا بشراء كراسة الشروط من خلال المدير المالي بالمحكمة.