محافظ أسيوط يفتتح معرض الغرفة التجارية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط معرض بيع السلع الغذائية بميدان الشهيد أحمد حمدي «المنفذ سابقا» بوسط المدينة، ضمن سلسلة المنافذ والمعارض التي تنظمها الغرفة التجارية بأسيوط ضمن مبادرة كسر الغلاء والاحتكار، التي أطلقتها الغرفة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتجاوز إلى 25% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والمحافظة، جاء ذلك بحضور عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة ومحمود ياسين رئيس حي شرق وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة والعاملين بها.

المعرض يضم سلع غذائية متنوعة

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض التي تضم السلع الغذائية المتنوعة «اللحوم – السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق والحلويات بأنواعها»، ويجري بيعها بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الخارج، كما التقى ببعض الأهالي وأطمأن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض ورخص أسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

توفير السلع الغذائية

ووجه محافظ أسيوط، الشكر لرئيس الغرفة التجارية بأسيوط ومسؤولي التموين والقائمين على المعرض، لتنفيذ تلك المعارض التي توفر السلع الغذائية والاحتياجات الضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق، لافتًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم للتوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض المختلفة بجميع قرى ومراكز المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين ومنع احتكار السلع الغذائية ومحاربة ارتفاع الأسعار غير المبرر من قبل بعض التجار، مشيراً إلى أنه يجري تنفيذ العديد من المعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، فضلاً عن وجود منافذ تابعة لوزارة التموين مثل «جمعيتي» ومنافذ «أمان» ضمن مبادرة «كلنا واحد» التابعة لوزارة الداخلية.