«تألق بونو المغرب» ومحاور التنمية في عدد «المصور»

صدَر اليوم العدد الجديد من مجلة المصور التي يترأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد أيوب، وحمل غلاف العدد عناوين أبرز الموضوعات التي يشملها الإصدار ما بين السياسة والفن والثقافة والرياضة، لا سيما تفوق منتخب المغرب في كأس العالم 2022 المقام في قطر.

مجلة المصور

وتناولت عناوين العدد الجديد من مجلة «المصور» على غلاف الإصدار ما يلي:

- مصر تنتظر موسما سياحيا استثنائيا.

- المغرب «بونو» يقلب الموازين.. صدام الكبار يشعل المونديال.

- محاور تنمية.. و«المنتزه شكل تاني».. عروس المتوسط تضئ من جديد.

-وزيرة الثقافة تكشف حقيقة اختفاء مجلدات الوقائع المصرية.

- «الحصص» صورة حية لنجاح «حياة كريمة».

- ياسمين كشك بعد لقاء الرئيس.. أحلم بـ«الموسيقى العربية».