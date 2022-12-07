أستاذ الدراسات البيئية: «نوفي» مؤشر على تحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إنّ برنامج «نوفي» أُطلق قبل مؤتمر قمة المناخ COP27 وتم إنشاء منصة له، في إطار الهدف الثاني من الاستراتيجية الوطنية لعام 2050، موضحًا أن هذا البرنامج هدفه تمويل المشروعات الخضراء لتقليل انبعاثات غازي ثاني أكسيد الكربون والميثان، ما يعكس تحول مصر للاقتصاد الأخضر في إطار تخفيف تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.

تحقق العديد من النجاحات بقمة المناخ في مصر

وأضاف «سمعان» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح وباسم وطبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن مؤتمر قمة المناخ حقق العديد من النجاحات بالنسبة لمصر من خلال الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع جهات دولية مختلفة، لافتًا إلى أن مصر حصلت على التمويل في قطاعات متعددة، وبرنامج «نوفي» أحد تلك البرامج التي تختص بالتعامل مع مشروعات الموارد المائية والغذاء والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة.

أهم المشروعات المتفق عليها في قمة المناخ

وتابع، أن المشروعات التي تم الاتفاق عليها تختص بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، إلى جانب إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع الهيدروجين الأخضر في أول أيام مؤتمر قمة المناخ.

وأشار أستاذ الدراسات البيئية، إلى البرنامج الخاص بالنقل النظيف أو النقل المستدام، وتحويل السيارات المعتمدة على الوقود الأحفوري إلى الغاز الطبيعي كمرحلة أولى، ثم استخدام الطاقة الكهربائية، متابعًا أن هناك برنامج لتحلية المياه وذلك لأهمية هذا الملف لأننا نواجه تحديات في ذلك الصدد نظرًا للزيادة السكانية في مصر.