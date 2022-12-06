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رئيس بنك الطعام لقناة الحياة: الصحافة العالمية أشادت بتنظيم قمة المناخ

كتب:

أحمد حامد دياب
06:53 م | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
قناة الخياة

قناة الخياة

تحدث محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، عن قمة قادة الأمم المتحدة للمناخ التي انعقدت بشرم الشيخ، معتبرًا أنها قمة شرفت مصر وشرفت العالم أجمع، لافتًا إلى أنه يتصفح الصحافة العالمية بشكل يومي، مشيرًا إلى أن 98% من الصحافة العالمية، تشيد بالتنظيم المصري لقمة المناخ، مطالبًا المصريين بأن يكونوا فخورين بما حققته مصر من تنظيمها لقمة المناخ.

مصر نظمت ثاني أكبر قمة مناخ من حيث عدد الحضور

أوضح خلال لقائه مع الإعلامية منى المراغي في برنامج «COP 27» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن مصر نظمت ثاني أكبر قمة مناخ من حيث عدد الحضور في التاريخ، لافتًا إلى أنه منذ أول قمة للمناخ قبل 27 عاما في برلين، حتى آخر قمة في مصر، تعتبر ثاني أكبر قمة حضورًا هي قمة شرم الشيخ، بعد قمة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

القمة كانت عظيمة والتنظيم كان رائعًا

ووصف سرحان قمة قادة الأمم المتحدة للمناخ بالعظمة، مشيرًا إلى أن التنظيم كان رائعًا، لافتًا إلى أنه حضر القمة بالكامل منذ اليوم الأول لها، وشاهد جميع المعارض التي أقيمت على هامش القمة.

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بقلم أحمد حامد دياب