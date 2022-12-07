الحالة المرورية اليوم.. كثافات بسيطة أعلى أكتوبر وكبيرة في شوارع الجيزة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة، ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية بسيطة لا تؤثر على معدل الحركة المرورية حتى منطقة رمسيس، بعدها يكون هناك سيولة مرورية حتى نزلة غمرة، ثم تستمر السيولة المرورية حتى نهاية كوبري أكتوبر.

أعمال ربط محور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي

ويشهد شارع رمسيس كثافات بسيطة وغير مؤثرة، وتستمر السيولة حتى طريق النصر، وبالنسبة لكوبري 15 مايو للمتجه إلى المهندسين، فإنه يشهد كثافات مرورية ناتجة عن بعض التحويلات بسبب أعمال ربط محور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي، بينما يشهد الاتجاه المعاكس سيولة مرورية كبيرة.

كما يشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر سيولة مرورية حتى منطقة الزواية الحمراء، والوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية، وفي الأوتستراد، فإن هناك سيولة مرورية نسبية تقل للقادم من مناطق حلوان والمتجه إلى المعادي والمقطم، أما مطلع المقطم المتجه إلى محور صلاح سالم، فإنه مغلق بسبب أعمال إنشائية.

كثافات مرورية في شارع الهرم لأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق

وفي شوارع الجيزة يوجد إغلاقات كاملة بسبب أعمال الصيانة والتوسعة في طرق الجيزة، أولها غلق شارع الهرم كليا في الاتجاهين لمسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، وهو ما يسبب كثافات مرورية كبيرة، والإغلاق الثاني عند الطريق الدائري، يكون عند تقاطع الصحراوي مع تحويل حركة المرور لنفق حازم حسن ومنه لمحور الضبعة، والإغلاق الثالث عند ميدان سفنكس بالمهندسين بسبب أعمال ربط كوبري 26 يوليو الجديد بكوبري 15 مايو من خلال شارع أحمد عرابي وهو ما سبب بعض الكثافات التي تزيد مع ساعات الذروة.

أما محور 26 يوليو، فإنه يشهد كثافات مرورية للقادم من أكتوبر، والمتجه إلى ميدان لبنان، وفي الاتجاه الآخر نجد سيولة مرورية كبيرة للقادم من كوبري 15 مايو، ومتجه إلى مدينة 6 أكتوبر، وفي المحاور الأخرى، فإن هناك كثافات على محور صفط قبل جامعة القاهرة، وهناك كثافات مرورية في شوارع السودان.