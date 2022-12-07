«الخارجية»: مصر والأردن والعراق ستواجه تحديات «المناخ الجيوسياسي» خلال الفترة المقبلة

قال سامح شكري، وزير الخارجية إنَّ مصر والأردن والعراق ستواجه تحديات كبيرة الفترة المقبلة فيما يخص «المناخ الجيوسياسي» القائم والضغوط الاقتصادية المترتبة على الأزمة الأوكرانية والأمن الغذائي وأمن الطاقة وما يفرضه من تحدي.

وزير الخارجية يشدد على أهمية توسيع العمل العربي المشترك

وتابع وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، والمنعقد بالأردن أنَّ «هذا الأمر الذي يعزز الحاجة لمزيد من التعاون فيما بين البلدان الثلاث لمواجهة هذه التحديات، والتضامن والعمل المشترك يزيد من القدرة على مواجهة التحديات»، مشددًا على استمرار البلدان الثلاث بالتواصل والتعاون لتوسيع العمل العربي المشترك بصفة عامة.

«شكري»: يجب إعلاء قيم التعاون على أسس الاحترام المتبادل والأرضية المشتركة

وأضاف وزير الخارجية أنَّ التعاون والتواصل الهدف منه تحقيق مصلحة وتوسعة التعاون على مستوى الدول العربية والدول الإقليمية من أجل تحقيق الاستقرار وإعلاء قيم التعاون على أسس الاحترام المتبادل والأرضية المشتركة التي تجمع البلدان الثلاث.