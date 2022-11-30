وزير الخارجية يبحث مع مدير عام «فاو» الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد

ثمن وزير الخارجية سامح شكري الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، مؤكدًا التزام مصر ودعمها لدور المنظمة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مع شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، في إطار زيارته الحالية إلى روما.

تقدير لدور منظمة «فاو»

صرح بذلك السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن وزير الخارجية أعرب عن التقدير لمشاركة المنظمة في مؤتمر الأطراف COP27، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق وصياغة المبادرات المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي من أجل التحول المستدام التي جرى إطلاقها في يوم التكيف والزراعة، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون المستمر والمثمر بين مصر و«فاو»، خاصة في مشروعات تعاون جنوب- جنوب الإفريقية.

تهنئة بنجاح مؤتمر المناخ

وأوضح المتحدث الرسمي أن مدير عام المنظمة هنأ وزير الخارجية على نجاح مصر المتميز في مؤتمر COP27 وقيادتها المتميزة للمفاوضات حتى الوصول إلى وثيقة متفق عليها، كما شكر مصر على استضافتها للمكتب الإقليمي والمكتب القُطري للمنظمة، وأكد الجانبان تطلعهما إلى العمل عن كثب لتحقيق رؤية مصر 2030، وحرصهما على تناول موضوعات الأمن الغذائي ذات الصلة بالمشهد الدولي الحالي وأهمية دعم الدول المتضررة من أزمة الغذاء، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعالم خالٍ من الجوع.