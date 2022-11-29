نائبة وزير الخارجية الأمريكي تحضر اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند ستتوجه إلى بولندا غدًا؛ لحضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

حضور وزير الخارجية الأمريكي للقمة

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي أوردته عبر موقعها الإلكتروني - أن نولاند من المقرر أن تنيب عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مطلع ديسمبر المقبل.

لقاء بولندي أمريكي

وأشار البيان إلى أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، من المقرر أن تلتقي مسؤولين بولنديين، لتأكيد التزام الولايات المتحدة بالجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي «الناتو» بالإضافة إلى الإشادة بدور بولندا في قيادتها لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

تجديد التزام الولايات المتحدة

وأضاف أن نولاند ستجدد التزام الولايات المتحدة بالمبادئ التأسيسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتعزيز الأمن والازدهار وحقوق الإنسان وسلامة الأراضي، لا سيما في مواجهة روسيا.

منع وزير خارجية روسيا من حضور قمة

وكانت بولندا أعلنت في وقت سابق، منع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، من حضور اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المقرر عقده في الفترة من 1 إلى 2 ديسمبر المقبل بمدينة لودز في بولندا.