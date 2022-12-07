وزير خارجية الأردن: القمة الثلاثية مع مصر والعراق ناقشت حل القضايا الإقليمية

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إنّ القمة الأردنية المصرية العراقية على مستوى وزراء الخارجية، ناقشت التعاون المشترك بين البلدان الثلاث، بشأن العديد من القضايا الإقليمية، حيث جرى التركيز على القضية الفلسطينية، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز التعاون الثلاثي لخدمة العمل العربي المشترك.

مشروعات للتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق

وأضاف وزير الخارجية الأردني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية مصر والعراق، المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية، أنّ العمل جار لتنفيذ ما اتفق عليه من مشروعات بين البلدان الثلاث، وجرى إنجاز الكثير من البنية التحتية الخاصة بالمشروعات المتفق عليها بين الدول الثلاث، فضلا عن إنجاز البنية القانونية والتحضيرات الاقتصادية.

وتابع الصفدي، أنّه فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية، فالعمل مستمر، وجرى توقيع اتفاقيات للمضي بها، فضلا عن مشروعات الربط الكهربائي، حيث جرى توقيع الاتفاقية والعمل على الأرض من أجل الربط الكهربائي القائم بين مصر والأردن والعراق.