وزير خارجية الأردن: نتعاون مع مصر والعراق لمواجهة التحديات المشتركة

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إنَّ القمة الثلاثية مع مصر والعراق، تأتي لمواصلة مسيرة التكامل والتعاون لتحقيق الأفضل لشعوب الدول الثلاث.

وأضاف «الصفدي»، في مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري والعراقي، أنَّ التعاون الثلاثي من لبنات التعاون العربي المشترك، موضحاً أنَّ الدول الثلاث تقف معاً لمواجهة التحديات المشتركة انطلاقاً من ترابط المصالح والأمن المشترك.

وتابع بأنَّ بلاده تقف مع العراق لمواجهة التحديات، إذ حقق نصراً تاريخياً على الجماعات الإرهابية، وبالتالي فإن الأردن، مستمر في الوقوف بجانبه لترسيخ هذا النصر لأن الإرهاب خطر على الجميع.