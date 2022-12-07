«مكافحة الإدمان» يطلق برنامجا للوقاية من المخدرات في 6 آلاف مدرسة.. غدا

تطلق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، غدا الخميس، برنامج وقاية الطلاب من تعاطي المخدرات من مقر المدينة التعليمية بأكتوبر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهوري .

معرض محاكاة للأنشطة الوقائية

وتشهد القباج، معرض محاكاة للأنشطة الوقائية التي سيجري تنفيذها في المدارس لتوعية الطلاب بأضرار المواد المخدرة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، بمشاركة 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كوادر تطوعية للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية

كان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلق سلسلة من المعسكرات التدريبية لإعداد كوادر تطوعية للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات التي سيتم تنفيذها بالمدارس في المحافظات المختلفة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لحماية الطلاب من الوقوع في براثن الإدمان.

تأهيل 1000 شاب متطوع بالمعسكرات التدريبية

وتستهدف المعسكرات التدريبية تأهيل 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى الصندوق والبالغ عددهم 32 ألف متطوع على مستوى محافظة الجمهورية، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير الصندوق.

وتضمنت المعسكرات التدريبية سلسلة من المحاضرات للمتطوعين المشاركين، عن أضرار تعاطي المواد المخدرة بأنواعها وتأثير تعاطى المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم، وآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن 16023.

كما تشمل تدريب المتطوعين المشاركين على كيفية بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية، من خلال استخدام أساليب وانشطة إبداعية عن أضرار الإدمان واستخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية. كما سيتم بعد ذلك تنفيذ أنشطة لتوعية طلاب مدارس بالمرحلة الابتدائية بطرق تتماشى مع الفئات العمرية للأطفال .