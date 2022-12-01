تفاصيل الخدمات العلاجية لـ«الخط الساخن» لصندوق علاج الإدمان: سرية وحماية

يقدم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مجموعة من الإجراءات التي تتخذ لوقف التدهور العضوي والنفسي الناتج عن تعاطى المخدرات، لافتا إلى أن الخط الساخن يقدم خدمات علاجية للمتعاطين والمدمنين بالمجان وفى سرية تامة.

وأوضح صندوق علاج الإدمان على الموقع الرسمى له، أن الخط الساخن لعلاج الإدمان يحتوي على فريق متخصص في علاج الإدمان والخدمات تتمثل فيما يلي:

علاج طبي

وذكر صندوق علاج الإدمان، أن العلاج الطبي لمرضى الإدمان يعمل على علاج أعراض الانسحاب وتطهير الجسم من السموم، ومعالجة الأمراض الأخرى المرتبطة بالتعاطي.

يشمل العلاج النفسي للفرد وعلاج نفسي جمعي، ومقابلات دافعية، وعلاج تبصيري، وعلاج نفسي سلوكي معرفي، ويتم من خلاله توظيف وإيجاد الإيجابية وتدريب المرضى على تعديل أفكارهم تجاه تعاطي المخدرات، واستعادة ثقتهم في أنفسهم، وتصحيح صورة الذات، وتقييم القدرات الحقيقية، وتعلم سلوكيات أخرى.

الوقاية من الانتكاسة

يقدم صندوق علاج الإدمان من خلال الخط الساخن، علاج يستخدم مع المعتمدين على المشروبات الكحولية أو المخدرات خلال فترة انقطاعهم عن التعاطي؛ لإعدادهم لمواجهة الهفوات أو الكبوات المحتومة التي تنذر ببداية الانتكاس لتعاطي المواد المخدرة، وفي هذا الإجراء يتعلم المريض استراتيجيات المواجهة التي تمكنه من تجنب المواقف التي يعتقد أنها تنطوي على اندفاعات محفوفة بمخاطر الانتكاسة.

برنامج الرعاية النهارية

يقدم الخط الساخن بالشراكة مع المنظومة العلاجية، برنامج الرعاية النهارية لمجموعة من المتعافين وأسرهم، ويهدف هذا البرنامج إلى حماية المريض المتعافي من الانتكاسة بسبب عودته للاختلاط بأصدقاء السوء وتأهيله على إعادة جسور التفاهم بينه وبين أسرته والمجتمع المحيط به لتسهيل عودته إلى الحياة العملية واكتساب القدرة على التعامل الإيجابي مع المجتمع بعد العلاج.