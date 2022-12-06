«تعليم القاهرة»: تدريب 50 أخصائيا اجتماعيا على «نبذ العنف في المدارس»

شهد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وراندا شاهين رئيس الإدارة المركزية بالتعليم العام، اليوم الختامي لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين بإدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم مركز التنمية المهنية.

وجرى تدريب 50 أخصائيا اجتماعيا من جميع الإدارات التعليمية على البرنامج التدريبي (نبذ العنف في المدارس)، لمدة يومين أسبوعيا لمدة 5 أسابيع متتالية، وذلك بالتعاون بين هيئة اليونسيف والجامعة الأمريكية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتربية الاجتماعية.

التدريب علي نبذ العنف في المدارس

وأعربت رئيس الإدارة المركزية بالتعليم العام، عن سعادتها البالغة بالتدريب (نبذ العنف في المدارس)، حيث يمثل مشكلة خطيرة في العقود الأخيرة ويعوق العملية التعليمية لذلك عبرت بكلمة ماذا بعد، مشيرة إلى ضرورة تطبيق ما تم تدريبه في المدارس ليعود بالنفع على الطالب.

مشاركة الطلبة في الندوات والأنشطة المدرسية

وأشارت «شاهين»، إلى ضرورة مشاركة الطلبة في الندوات والأنشطة المدرسية؛ للحد من العنف وتشجيعهم الدائم والمستمر، وأن يتم تنفيذ معارض من إنتاج الطالب بنفسه.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على نقل ما تم تدريبه إلى أرض الواقع في المدارس ويتم تطبيقيه بدقة لكى يستفيد منه الطالب.