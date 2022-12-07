حملات للتوعية البيئية والتشجير بمركزي أبنوب والفتح بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات التوعية البيئية والتشجير بقرى ومراكز المحافظة ضمن فعاليات تنفيذ المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، و«زراعة 100 مليون شجرة»، مشيرًا إلى تقديم سبل الدعم الممكنة وتسخير الإمكانيات لتنفيذ المبادرة التي تحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية واستراتيجية مصر 2030.

إدارة المخلفات الصلبة

وأشار المحافظ في بيان، إلى إنه تم تكليف إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بالاشتراك مع الوحدات المحلية والإدارات التعليمية والجمعيات الأهلية بمركزي أبنوب والفتح وتنفيذ حملات نظافة توعية بيئية وتشجير بعدد من المدارس والجمعيات الأهلية وجرى خلالها عمل ندوات لتوعية الطلاب والمدرسين بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة والتخلص السليم من المخلفات الصلبة.

وشدد على ضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على تلك الأشجار التي تمت زراعتها من خلال المبادرة والعناية بها وزيادة المساحات الخضراء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار لما لذلك من مردود اقتصادي وصحي على المواطنين.

زراعة الشوارع والميادين

وأوضح المحافظ إنه يجرى توريد أشجار للمحافظة لزراعتها في الشوارع والميادين والحدائق المركزية موجهاً بالتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء الذكية صديقة البيئة بالمحافظة لتعزيز مواجهة التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية في الهواء وهو ما يعكس جهود الدولة في التعامل مع البعد البيئي.

كما تم تكثيف أعمال النظافة والكنس بواسطة العمال ومعدات الكنس الآلي ورفع الأتربة الموجودة بجوار وأعلى الأرصفة والجزر ورفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع إلى مصنع تدوير المخلفات بأسيوط بالإضافة إلى زراعة عدد كبير من الأشجار المثمرة وغير المثمرة.